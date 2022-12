.

रांची विधायक सीपी सिंह की सलाहः रिटायर्ड मेजर कर्नल को बनाएं रिम्स का निदेशक Published on: 2 hours ago

झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने बेहद तल्ख टिप्पणी रिम्स निदेशक डॉ कामेश्वर प्रसाद के कार्यकलाप को लेकर की है. इसको लेकर रिम्स की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे (bad condition of health system of RIMS) हैं. ऐसे में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने वर्तमान निदेशक को रिम्स की व्यवस्था संभालने में अक्षम बताया है. व्यवस्था में सुधार के लिए सलाह (Ranchi MLA CP Singh advised) देते हुए उन्होंने कहा कि सेना से रिटायर किसी मेजर या कर्नल को रिम्स का निदेशक बना देना चाहिए तभी व्यवस्था में सुधार दिखेगा ( making retired major colonel director of RIMS). बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय ने जो तल्ख टिप्पणी की है, उसके साथ साथ न्यायाधीश अगर भेष बदलकर रिम्स जाएं तो वहां की दुर्दशा को करीब से जान सकेंगे.