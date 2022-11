.

Published on: 5 hours ago

रांची के ईडी दफ्तर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ शुरू हो चुकी (Questioning from CM Hemant Soren at ED office) है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के द्वारा समन जारी किए जाने के बाद गुरुवार को ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए रांची के एयपोर्ट रोड स्थित ईडी दफ्तर पहुंचे हैं. कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर पहुंचे (CM Hemant Soren at ED office in Ranchi). सीएम से पूछताछ करने के लिए ईडी के कई वरीय अधिकारी एक दिन पूर्व ही रांची पहुंच चुके थे. जानकारी के अनुसार ईडी के कई अफसर सीएम से पूछताछ शुरू कर चुके है. ईडी दफ्तर के अंदर और बाहर चल रही गतिविधियों के बारे में जानकारी दे रहे है, ईटीवी भारत ब्यूरो चीफ राजेश कुमार सिंह और संवाददाता प्रशांत कुमार सिंह.