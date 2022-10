.

10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस से जामताड़ा में मानसिक स्वास्थ्य पखवाड़ा (mental health fortnight) की शुरुआत हुई. लेकिन हैरानी इस बात की है कि जामताड़ा स्वास्थ्य विभाग में मनोरोग चिकित्सक की कमी (psychiatrists not available in Jamtara) है. जामताड़ा स्वास्थ्य विभाग में मनोरोग चिकित्सक है ही नहीं और ना कोई विशेषज्ञ की व्यवस्था जिला में है. आलम यह है कि बिना मनोरोग चिकित्सक के स्वास्थ्य विभाग मानसिक स्वास्थ्य पखवाड़ा मना रहा है. इसे लेकर जिला सिविल सर्जन भी बेफिक्र होकर इस पखवाड़े के कार्यक्रम की पूरी जानकारी देते हैं. उन्होंने बताया कि इसको लेकर जिला में 2 सप्ताह का कार्यक्रम चलाया जाएगा. जिसमें लोगों को जागरूक करने के साथ-साथ पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है. सिविल सर्जन ने बताया कि जामताड़ा में मानसिक रोग विशेषज्ञ की व्यवस्था नहीं (no psychiatrists in health department) है. लेकिन इस दौरान कोई मानसिक रोग से ग्रस्त पाया जाता है तो उसका समुचित इलाज दुमका में चिकित्सक द्वारा कराया जाएगा. लेकिन बिना मनोरोग चिकित्सक के जामताड़ा स्वास्थ्य विभाग (Jamtara health department) द्वारा मनाया जा रहा यह पखवाड़ा दिवस कितना सफल हो पाएगा, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है.