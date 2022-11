.

Video: राष्ट्रपति के स्वागत की तैयारी, रंग-बिरंगी लाइट्स से जगमग हुआ खूंटी Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती (Birth Aanniversary of Lord Birsa Munda) के साथ ही झारखंड राज्य स्थापना दिवस भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता रहा है. लेकिन इस बार का स्थापना दिवस खास बन गया है. क्योंकि झारखंड राज्य गठन के 22वें स्थापना दिवस (Jharkhand Foundation Day) पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आने के आसार हैं. इसको लेकर खूंटी जिला के चौक चौराहों को पहली बार खूबसूरत लाइटिंग से सुसज्जित किया जा रहा है (Preparations for Arrival of President Draupadi Murmu in Khunti). रंग बिरंगी बिजली की चकाचौन्ध रोशनी इस बात को दर्शाने के लिए काफी है कि जनजातीय जिले में जनजातीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) का स्वागत भव्य होगा. इसी कड़ी में 10-12 दिन पूर्व से ही जिले में उत्सव-सा माहौल बन गया है. जिला के समाहरणालय से बाजारटांड़ तक सड़क किनारे एलईडी लाइट लगाई गई है और खंभे में चमचमाता एलईडी की चमचमाती लाइटें शहरवासियों को काफी पसंद आ रहा है.