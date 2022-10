.

रविवार शाम लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का पहला अर्घ्य दिया जाएगा. इसको लेकर रांची के छठ घाट में अर्घ्य की तैयारी पूरी कर ली गयी है. राजधानी के विभिन्न छठ घाट सज-धजकर श्रद्धालुओं के लिए बिल्कुल तैयार है. साथ ही लाइटिंग और सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त भी किए गए हैं. छठ पूजा में अर्घ्य को लेकर रांची का अरगोड़ा छठ घाट (Preparation of Arghya at Argora Chhath Ghat) भी तैयारी पूरी कर ली गयी है. यहां हरमू, विद्यानगर, अरगोड़ा, अशोकनगर, कडरु, अरगोड़ा बस्ती, कटहलमोड़ रोड क्षेत्र में रहने वाले बड़ी संख्या में व्रती छठ करने आते हैं. इस बार अरगोड़ा तालाब छठ पूजा समिति और नगर निगम के द्वारा साफ सफाई और लाइटिंग का खास प्रबंध किया गया है. इसके अलावा यहां पूजा समिति द्वारा श्रद्धालुओं को मुफ्त में अगरबत्ती, दूध और गंगाजल उपलब्ध कराया जा रहा है. रांची में छठ पूजा को लेकर स्थानीय पूजा समिति और नगर निगम के सौजन्य से छठ घाटों को बड़े ही आकर्षक ढंग से सजाया गया (Arghya at various Chhath Ghats of Ranchi) है. जहां हजारों श्रद्धालु रविवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगे. वहीं सोमवार को उदयीमान सूर्य को अर्घ्य देंगे.