Video: जामताड़ा में छठ पूजा को लेकर लोगों में उत्साह Published on: 30 minutes ago

जामताड़ा में छठ पूजा को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है. जामताड़ा में छठ घाट की सफाई की जा चुकी (Preparation for Chhath Puja in Jamtara) है, रविवार को व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य देंगे. इससे पहले छठ पूजा को लेकर खरीदारी में बाजारों में काफी भीड़ रही. छठ में फलों की बिक्री के साथ साथ पूजा सामग्री में शामिल सूप और दउरा की बिक्री भी खूब हुई. प्रसिद्ध जामताड़ा सूर्य मंदिर में छठ घाट को विशेष तौर पर सजाया गया (Chhath Puja in Jamtara) है. मंदिर के पुजारी बताते हैं कि सूर्य मंदिर छठ तालाब में काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और भगवान भास्कर को अर्घ्य देते हैं. इसके अलावा यहां पूजा पाठ भी करते हैं. इसके अलावा मंदिर परिसर में गंगा आरती का भी आयोजन किया जाता है.