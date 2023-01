.

खूंटी में नव वर्ष (new year in Khunti) पर चर्च में प्रार्थना की गयी. यहां विभिन्न चर्च में लोगों ने प्रभु यीशु का धन्यवाद कर आशीष और कृपायें मांगी. इस मौके पर रांची के बिशप थियोडोर मसकरेनहस ने झारखंडवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दीं (Prayer in church on new year in Khunti). बिशप थियोडोर मसकरेनहस ने धर्म और जाति से ऊपर उठकर शांति और प्रेम के साथ आगे बढ़ने की कामना की. उन्होंने कहा कि हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सरना, ईसाई कोई भी हो हम जाति धर्म से ऊपर उठकर विभाजनकारी और नफरत फैलाने वाले तत्वों से दूर रहें. उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शांति और सद्भावना के साथ राज्य आगे बढ़ें, प्रभु की आशीष के साथ राज्य दिनोंदिन विकास करें. इधर खूंटी के संत मिखाइल चर्च में (St Michael Church of Khunti) बिशप विनय कंडुलना ने सभी खूंटिवसियों के लिए दुआएं की और जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण कर प्रेम और भाई चारे को आगे बढ़ाते हुए राज्य की सुख समृद्धि की कामना की.