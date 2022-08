.

धनबाद में डाककर्मियों की हड़ताल पर राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ताओं ने दफ्तरों के बाहर धरना प्रदर्शन किया. इस वजह से कई सरकारी ऑफिस का कार्य बाधित हुआ. कर्मचारी संगठन नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एंपलाइज (National Federation of Postal Employees) और अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ (All India Postal Workers Association) द्वारा देशव्यापी एक दिवसीय हड़ताल (workers strike in Dhanbad) किया गया. धनबाद फेडरेशन के सचिव विजय कुमार सिंह ने कहा कि डाक विभाग के विभिन्ना स्तर के कर्मचारियों की समस्याओं एवं डाक सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक संसाधनों की मांग के साथ-साथ इस हड़ताल की मुख्य मांग है कि डाक विभाग का निजीकरण करने का केंद्र सरकार द्वारा लिया गया निर्णय कर्मचारियों के हित में नहीं है. उन्होंने कहा कि इससे ना केवल डाक विभाग के कर्मचारियों का बल्कि देश के लाखों एजेंट, ग्राहक एवं बेरोजगार युवाओं का भविष्य नष्ट होगा. इस हड़ताल में सभी स्तर पर डाक कर्मियों सहित साधारण जनता का हित, सुरक्षा की मांग से जुड़ी हुई है. भारतीय डाक विभाग के बचत बैंक योजना को आईपीपीबी में संभावित विलीनीकरण के खिलाफ अन्य मांगों के समर्थन में समस्त डाक कर्मचारियों हड़ताल किया है.