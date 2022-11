.

हजारीबाग में सर्च ऑपरेशन के दौरान 20 किलो का मिला बम, किया गया डिफ्यूज Published on: 2 hours ago

हजारीबागः जिले में सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस को साझा अभियान(Joint operation of CRPF and Jharkhand Police) के दौरान सफलता मिली है. यह कामयाबी खूटवार जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान मिली. पुलिस ने यहां से विस्फोटक बरामद किया(Police recovered explosives in hazaribag). जिसे सुरक्षित तरीके से बाद में नष्ट कर दिया. हजारीबाग में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है. पुलिस ने इसी क्रम में खूटवार जंगल में एक कंटेनर के अंदर छिपाकर रखे विस्फोटक बरामद किए. सीआरपीएफ 22 बटालियन की टीम ने 20 किलो का आईईडी बम बरामद किया. सीआरपीएफ ने ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी है. जिसमें बताया गया है कि सुरक्षा बलों ने खोजी कुत्ते मैलेट के साथ तलाशी अभियान चलाया. जिसमें कुत्ते ने विस्फोटक होने के संकेत दिए. जिसके बाद बम बरामद किया गया. बम बरामदगी के बाद पूरे इलाके को आइसोलेट कर दिया गया और सावधानी के साथ बम को नष्ट किया गया.