पितृ पक्ष के अंतिम दिन साहिबगंज के गंगा नदी पर लोगों की भीड़ उमड़ी (People gathered at Ganga Ghats) है. गंगा घाट पर तर्पण कर पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. शहर के मुक्तेश्वर गंगा घाट पर पुरोहित दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए पूर्वजों का तर्पण (tribute to ancestors In Pitru Paksha) करा रहे हैं. पितृ पक्ष में तर्पण करना एक यज्ञ के समान माना जाता है. साहिबगंज में उत्तरवाहिनी गंगा (Ganga River in Sahibganj) बहती है इसलिए यहां गंगा में तर्पण करना तीर्थ के समान माना जाता है. रविवार को पितृ पक्ष के अंतिम दिन (last day of Pitru Paksha) आधा दर्जन से अधिक पुरोहित की उपस्थिति में लोग पूरे विधि विधान के साथ तर्पण कर अपने पूर्वजों को अपने अपने स्थान पर बैठने के लिए विनती कर रहे हैं, साथ सुख, समृद्धि शांति के लिए भी आशीर्वाद मांग रहे हैं. पुरोहितों का कहना है कि पितृ पक्ष के समय हर किसी को अपने दिवंगत स्वजनों और कुल के वंशजों के प्रति आस्था रखनी चाहिए. तर्पण करने से पूर्वज खुश होते हैं और आशीर्वाद प्राप्त होता है. साहिबगंज मुख्यालय के साथ-साथ जिला के अन्य प्रखंड से भी लोग यहां पहुंचकर तर्पण कर रहे हैं. पड़ोसी राज्य बिहार के भागलपुर जिला के कई प्रखंड से भी लोग यहां पहुंचकर पूजा पाठ कर रहे हैं.