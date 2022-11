.

...और बीच सड़क लेट गए राजद नेता, जानिए पूरा माजरा Published on: 10 minutes ago

पाकुड़ में धरना प्रदर्शन का अनोखा अंदाज देखने को मिला. यहां अपनी मांगों को लेकर राजद नेता बीच सड़क पर लेटे हुए नजर आए. जलापूर्ति योजना चालू कराने की मांग वो सड़क पर ही सो गए (Pakur RJD leader lying on road). जिसकी वजह से सड़क जाम हो गया. पीएचईडी विभाग की लेट लतीफी के खिलाफ राजद नेता सुरेश अग्रवाल अपने समर्थकों के साथ सड़क पर सो (RJD protest in Pakur) गए. जिसके चलते पाकुड़ धूलियान मुख्य सड़क पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया. सुरेश अग्रवाल ने बताया कि 14 साल बीत गए और करोड़ों खर्च के बावजूद शहरी जलापूर्ति योजना का काम पूरा नहीं किया (water supply scheme in Pakur) गया. उन्होंने कहा कि पीएचईडी विभाग के कार्यपालक अभियंता के साथ ही जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर कई बार दिलाया गया. लेकिन इनकी मनमानी एवं लापरवाही की हद पार होने के कारण सड़क जाम करना पड़ा है. सुरेश अग्रवाल ने बताया कि इसके पूर्व में धरना, अनशन एवं सड़क जाम किया गया था और अधिकारियों ने आश्वासन दिया था लेकिन उस दिशा में कोई काम अब तक नहीं हुआ.