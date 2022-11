.

Video: देखिए, सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना संग मनमोहक तस्वीर Published on: 13 minutes ago

बुधवार को पाकुड़ में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में उस वक्त पूरा माहौल खुशियों से भर गया जब सीएम हेमंत सोरेन और पत्नी कल्पना सोरेन की तस्वीर उनको भेंट (Pakur painter Vinay Ghosh made picture of CM) की गयी. पाकुड़ के चित्रकार विनय घोष ने इसको अपनी कूची से कैनवास पर उतारा. सीएम की पत्नी संग मनमोहक तस्वीर देखने के बाद प्रदेश के मुखिया का मन गदगद हो (picture of CM Hemant Soren and wife Kalpana Soren) गया. इसके बाद वो तुरंत बिना किसी से कुछ कहे सीधे मंच के पीछे की ओर जाने लगे. सीएम ने वहां तैनात अधिकारियों से पगड़ी लाने को कहा और मंच पर चित्रकार विनय घोष को सम्मान देते हुए अपने हाथों से उन्हें पगड़ी पहनायी, तस्वीर की सराहना करते हुए उनकी पीठ थपथपाई और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई. चित्रकार विनय घोष ने बताया कि उन्होंने इस तस्वीर को काफी मन और लगन से बनाया है, सीएम हेमंत सोरेन को तस्वीर भेंट (Vinay Ghosh made picture of CM Hemant Soren) करने के बाद उनको प्रसन्न देखकर उनका भी मन खुशियों से भर गया. बता दें कि पेंटर विनय घोष जिला मुख्यालय के राजापाड़ा के रहने वाले हैं.