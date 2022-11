.

ईडी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के विरोध के दूसरे दिन जेएमएम आक्रोश मार्च में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास के बाहर पहुंचे (protest in Ranchi in support of CM Hemant Soren) हैं. इसी कड़ी में सीएम हेमंत सोरेन के समर्थन में पद्मश्री मधु मंसूरी सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर ईडी की कार्रवाई और केंद्र सरकार का विरोध करने (Padma Shri Madhu Mansuri protest in Ranchi) पहुंचे. इस दौरान उन्होंने इस तरह की कार्रवाई को केंद्र के इशारे पर करने का आरोप लगाया और हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन के समर्थन में एक गीत भी ईटीवी भारत के मंच से सुनाया. वहीं मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि रांची में जेएमएम का आक्रोश मार्च सड़कों पर दिख रहा है, वह पूरे राज्य में है क्योंकि एक चुनी हुई लोकप्रिय सरकार को केंद्र के इशारे पर परेशान किया जा रहा है, इसी का विरोध किया जा रहा है.