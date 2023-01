.

Video: कोडरमा में नये साल का जश्न Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

साल 2023 के पहले दिन कोडरमा के तिलैया डैम में पर्यटक भारी संख्या में पहुंचे. नये साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी जुटे (New year celebration in Koderma). इसके अलावा कोडरमा जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे कोडरमा परिदर्शन बस सेवा का भी लोगों ने आनंद उठाया (Koderma New year celebration at tourist places). इस बस पर सवार होकर पर्यटक कोडरमा के चंचालिनी धाम, ध्वजाधारी धाम और कदम ऋषि पार्क घूमने के बाद तिलैया डैम पहुंचे और डबल डेकर बोट पर बोटिंग का आनंद लिया. रांची, हजारीबाग, पटना, गया से भी लोग घूमने फिरने के लिए यहां पहुंचे. पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए तिलैया डैम में सुरक्षा के लिहाज से व्यापक इंतजाम किए गए थे. डैम के अलग-अलग पिकनिक स्पॉट में दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति में 40 जवानों की तैनाती की गई थी. जश्न में किसी तरह का खलल ना पड़े, इसे लेकर शराबियों और हुड़दंगियों पर पुलिस की पैनी नजर थी. तिलैया डैम आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की गयी. पुलिस बलों की मौजूदगी में अधिकारियों ने लगातार तिलैया डैम के पिकनिक स्पॉट की मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है.