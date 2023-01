.

Video: रामगढ़ के पतरातू डैम में नये साल का जश्न Published on: 41 minutes ago

Koo_Logo Versions

रामगढ़ के पतरातू डैम में नये साल का जश्न पूरे शबाब पर रहा (Picnic in Patratu). पतरातू घाटी और डैम के नजारे का लुत्फ उठाने के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक यहां पहुंचे (New year celebration an Patratu Dam). इस मौके पर रांची सांसद दीपक प्रकाश भी अपने परिवार के साथ पतरातू में पिकनिक मनाने पहुंचे. पतरातू लेक रिसॉर्ट में नव वर्ष को लेकर पर्यटक की भारी भीड़ उमड़ी (tourists in Patratu Valley). कहीं युवाओं की टोली तो कहीं परिवार के साथ लोग प्राकृतिक की सुंदर छटा के बीच मौज मस्ती करते दिखे. पहाड़ से घिरे डैम में विदेशी साइबेरियन पक्षी और पहाड़ पर्वतों के बीच बनी घाटी सेल्फी प्वाइंट बना रहा. दूसरी तरफ बच्चों ने भी जंपिंग जैक, मिकी माउस और पैडल बोट में खूब मस्ती की. वहीं यहां सैलानियों ने बोटिंग का भी जमकर लुत्फ उठाया. यहां आए पर्यटकों ने कहा कि यहां पहुंचकर उन्हें बहुत अच्छा लगा. सांसद सह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश पतरातू लेक रिसॉर्ट की जमकर तारीफ की.