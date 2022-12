.

New Year 2023 Celebration: देखिए, रांची में न्यू ईयर नाइट में लोगों की मस्ती Published on: 2 hours ago

पुराने साल 2022 को बाय बाय करने और नव वर्ष 2023 के स्वागत का जश्न पूरे शबाब पर है (New year 2023 celebration). ये मौका है जब पूरी दुनिया एक साथ घड़ी की सुइयों के साथ एक एक सेकेंड में बंधकर काउंटडाउन पूरा करती है और अपनी दोनों बांहें खोलकर नए साल का खुले दिल से स्वागत करती है. ऐसे जश्न की भव्यता रांची के होटल और क्लबों में देखी जा रही है (New year 2023 celebration in Ranchi). यहां पर लोग इस जश्न में पूरी तरह से सराबोर नजर आ रहे हैं. युवा वर्ग इस राजधानी के विभिन्न होटल, क्लब में न्यू ईयर नाइट का आनंद ले रहे हैं (New year night In Ranchi). डीजे और लाउड म्यूजिक की धून पर लोगों की टोली जमकर मस्ती करती नजर आ रही है.