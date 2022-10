.

Published on: 2 hours ago

लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन रविवार शाम भगवान भास्कर के अस्चलगामी रूप को अर्घ्य (chhath Puja in ranchi) देंगे. राजधानी रांची में छठ पूजा को लेकर शाम के अर्घ्य की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है. रांची नगर निगम, जिला प्रशासन और छठ पूजा की स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा घाटों की साफ-सफाई, लाइटिंग, खतरनाक घाटों के डिमार्केशन के साथ- साथ घाटों को सजाया जा रहा है. वहीं छठ व्रतियों की सुरक्षा के लिए घाटों पर एनडीआरएफ की टीम तैनात (ndrf teams deployed near chhath ghat in ranchi) है.