Video: झरिया में अठखेलियां करते नजर आए नाग नागिन Published on: 2 hours ago

धनबाद: झरिया के बागडिगी कोलियरी काली मंदिर के समीप अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां एक नाग नागिन का जोड़ा अठखेलियां करते नजर (Nag Nagin in Jharia Dhanbad) आया. स्थानीय लोगों के द्वारा इसकी वीडियो बनाई गई. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दरअसल, बरसात के मौसम में नाग नागिन का मेटिंग सीजन भी होता है. इस समय सांप अपने बिलों से बाहर आते हैं और प्रणय लीला करते हैं. बागडिगी कोलियरी काली मंदिर में नाग नागिन (Nag Naagin in the temple) का ऐसा ही जोड़ा देखने को मिला है. लोगों ने बताया कि उन्हें घर से निकलते समय नाग नागिन का जोड़ा अठखेलियां करते दिखा और उन्होंने तत्काल इसका वीडियो बना लिया.