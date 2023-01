.

Video में देखिए, सरायकेला में एनएच 33 पर मांगुर मछली Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

सरायकेला में पिकअप वैन पलटने से हादसा हुआ, गनीमत रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ. लेकिन जब मछली से लदी पिकअप वैन पलटी तो वैन की सारी मछलियां सड़क पर चारों ओर बिखर गयीं (Magur fish scattered on road in Seraikela). ईचागढ़ थाना क्षेत्र के गुड़मा गांव के पास एनएच 33 पर मांगुर मछली चारों ओर नजर आ लगे (fish scattered on NH 33 in Seraikela). इतनी सारी मछलियां देखकर लोग सड़क पर आ गए और मछली उठाने की कोशिश करने लगे. लेकिन स्थानीय पुलिस के मौके पर तत्काल पहुंचने पर लोग मछली उठा नहीं पाए. मौके पर पहुंची पुलिस की टीम में सरायकेला में सड़क पर मछली को समेटा, फिर हाइड्रोलिक गाड़ी बुलाकर दुर्घटनाग्रस्त पिकअप वैन को उठाया. जानकारी के अनुसार मछली लदा पिकअप वैन जमशेदपुर से रांची जा रही थी, उसी दौरन घने कोहरे के कारण गुरुवार अहले सुबह पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट (Road Accident in Seraikela) गई.