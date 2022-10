.

Video: देखिए, 10 किलो सोना चांदी से मां भगवती का श्रृंगार Published on: 37 minutes ago

पलामू में दुर्गा पूजा (Durga Puja in Palamu) धूमधाम से मनाई जा रही है. लेकिन पलामू के दुर्गा बाड़ी में बंगाली परंपरा से दुर्गा पूजा की जाती (Durga Puja from Bengali Tradition) है. 108 साल से मां दुर्गा की बंगीय प्रतिमा स्थापित की जाती है. बांग्ला रीति-रिवाज से मां दुर्गा का श्रृंगार किया जाता है. इसके लिए गहनों का काफी इस्तेमाल होता है. 10 किलो सोना चांदी से मां भगवती का श्रृंगार (Maa Durga adorned with 10 kg gold and silver) किया जाता है. इस वजह से यहां मां दुर्गा की प्रतिमा और मां की सजावट भव्य (gold and silver ornaments in Durga Puja) होती है. यहां के दुर्गा पूजा के इतिहास में बंगाली पूजा समिति का काफी अहम योगदान है. पलामू में दुर्गा पूजा का इतिहास 1914-15 से शुरू होता है. पिछले 100 साल से यह बाग्ला पद्धति से पूजा की ये परंपरा अनवरत चली आ रहा है.