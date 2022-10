.

पाकुड़: क्रशर प्लांट में लूटपाट, हथियार दिखाकर लूटे गए आठ लाख रुपए

पाकुड़: जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र के (Maheshpur Police Station Area of Pakur) अमलागाछी गांव स्थित एक क्रशर प्लांट में चार अज्ञात अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर लूटपाट (Loote in Crusher Plant by showing Weapons in pakaur) की. घटना में लाखों रुपये ले जाने की बात बतायी जा रही है. इधर मामले की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और छानबीन में जुट गयी. प्राप्त जानकारी के मुताबिक आज सुबह चार अज्ञात अपराधी सुमित्रो घोष के क्रशर प्लान पहुंचे और यहां मौजूद कर्मियों को हथियार का भय दिखाकर लगभग 8 लाख रुपये ले भागे. घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली एसडीपीओ नवनीत हेम्ब्रम, अजीत कुमार विमल, मुख्यालय डीएसपी वैधनाथ प्रसाद, थाना प्रभारी महेशपुर सुनील कुमार रवि, हिरणपुर थाना प्रभारी अमर कुमार मिंज दलबल के साथ पहुंचे और मौजूद क्रशर प्लांट के कर्मियों से पूछताछ के बाद संभावित ठिकानों में छापेमारी शुरू कर दी. एसडीपीओ नवनीत एंथोनी हेम्ब्रम ने बताया कि चोरी की घटना के बारे में जानने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है और पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी भी कर रही है. उन्होंने बताया कि जल्द मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा.