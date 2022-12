.

खूंटी में असामाजिक तत्वों की करतूत, लूटपाट की कोशिश में गाड़ी में लगाई आग Published on: 18 hours ago

Koo_Logo Versions

खूंटी में असामाजिक तत्वों की करतूत सामने आई है. अतिनक्सल प्रभावित सायको थाना क्षेत्र में लूटपाट की कोशिश और आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया (Khunti anti social elements set fire on vehicle). पूरी घटना अतिनक्सल प्रभावित सायको थाना के अनिडीह के दिगड़ी स्थित रुआबदा गांव की (fire on vehicle in Saiko police station area) है. लेकिन इस घटना को लेकर खूंटी डीएसपी अमित कुमार का कहना है कि ये नक्सली घटना नहीं, बल्कि लूटपाट की कोशिश में गाड़ी को आग लगा दी गयी. 4 दिसंबर की रात जमशेदपुर के टाटा से चेसिस लेकर ड्राइवर महाराष्ट्र के कोल्हापुर के लिए निकला. लेकिन खूंटी के सायको में अपने रिश्तेदार से मिलने रुआबदा गया. ड्राइवर मंशा कच्छप अपने रिश्तेदारों से बातचीत कर रहा था. उसी बीच बाइक पर सवार तीन युवक पहुंचे और लूटपाट की कोशिश करने लगे. चेसिस का बैटरी खोलने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए. चालक ने उनको भागने का प्रयास किया लेकिन अपराधियों ने गाड़ी में आग लगी दी. डर के मारे चालक व उसका रिश्तेदार भागकर सायको थाना को पूरी जानकारी दी. सूचना पर देर रात जब पुलिस पहुंची तो चेसिस पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था. सोमवार को सुबह खूंटी डीएसपी अमित कुमार और थाना प्रभारी रितेश कुमार महतो दलबल के साथ घटनास्थल पहुंच पूरे घटना की जानकारी ली. डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि असामाजिक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है और ये नक्सली घटना नहीं है बल्कि लूटपाट की कोशिश में हुई वारदात है.