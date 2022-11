.

जेएमएम आक्रोश मार्चः अलग अलग जत्थे में सीएम आवास पहुंच रहे कार्यकर्ता Published on: 4 hours ago

Koo_Logo Versions

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ (ED inquiry with CM Hemant Soren) को लेकर जेएमएम मुखर है. इसको लेकर जेएमएम का आक्रोश नजर आ रहा है, जेएमएम आक्रोश मार्च के तहत राज्य के तमाम जिलों में अलग अलग जत्था रांची सीएम आवास पहुंच रहा (protest in Ranchi in support of CM Hemant Soren) है. भारी संख्या जेएमएम कार्यकर्ता हाथों में तख्ती, बैनर पोस्टर लिए हुए ईडी की कार्रवाई का विरोध करते नजर आ रहे हैं. इसके अलावा कार्यकर्ता केंद्र और केंद्रीय एजेंसियों के विरोध में भी जमकर नारेबाजी कर रहे (JMM protest in Ranchi) हैं.