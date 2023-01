.

New Year 2023: जानिए, नव वर्ष 2023 को लेकर झारखंड के माननीयों की क्या हैं उम्मीदें Published on: 2 hours ago

नव वर्ष 2023 का आगमन हो गया है. नया सूरज, नई किरण, नई आशा और नया संकल्प लेकर आया है. झारखंड के माननीयों ने ईटीवी भारत के साथ साथ प्रदेशवासियों और अपने क्षेत्र की जनता को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं (Jharkhand political leaders gave best wishes). साथ ही उन्होंने झारखंड के विकास और सरकार से आने वाले वक्त में बेहतरी की उम्मीद की है. सबों को उम्मीद है कि आने वाला समय बीते समय से बेहतर होगा (leaders gave best wishes for new year 2023). ईटीवी भारत पर अपनी भावना को साझा करते हुए झारखंड के विधायक को सुनिए कि साल 2023 को लेकर उनकी उम्मीदें क्या हैं.