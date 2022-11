.

IT raid in Jharkhand: दो कांग्रेस विधायकों के ठिकानों पर आईटी की रेड Published on: 12 minutes ago

झारखंड में कांग्रेस विधायकों के ठिकानों पर आईटी की रेड पड़ी (IT raid in Jharkhand) है. कांग्रेस विधायक अनूप सिंह और प्रदीप यादव के यहां इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी चल रही है. अनूप सिंह के बेरमो और स्थित आवास समेत विभिन्न ठिकानों पर विभाग ने रेड मारी है. इधर पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव के गोड्डा स्थित आवास के साथ साथ रांची स्थित ठिकाने पर भी आईटी की रेड हुई (IT raid in Jharkhand several places of congress MLAs) है. इन दोनों नेताओं के ठिकानों पर आयकर के छापे को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने केंद्र सरकार के इशारे पर की कार्रवाई बताते हुए इसे षड्यंत्र का हिस्सा करार दिया है. राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि छापेमारी की क्रोनोलॉजी बताती है कि राज्य की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश का हिस्सा है लेकिन कांग्रेस और UPA इससे डरने वाली नहीं है. रांची में प्रदीप यादव के सरकारी आवास का जायजा लिया ईटीवी भारत के रांची संवाददाता उपेंद्र कुमार ने.