ऋषि सुनक के कोर टीम में शामिल प्रज्ज्वल पाण्डेय का धनबाद से है गहरा नाता, जानिए क्या कहते हैं चाचा Published on: 2 hours ago

भारतीय मूल प्रज्ज्वल पाण्डेय के ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक की कोर कमेटी में शामिल किए (Prajwal Pandey in core team of UK PM Rishi Sunak) गए हैं. ऐसा होने से उन्होंने न सिर्फ बिहार झारखंड का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है. इसी वर्ष ऋषि सुनक प्रधानमंत्री पद से उम्मीदवार थे. तभी प्रज्ज्वल को उनकी पार्टी ने मुख्य अभियान टीम में शामिल किया था. ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो भारतीय मूल के हैं उन्होंने ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद संभाला लिया है. प्रज्ज्वल की इलेक्शन कंपेनिग काफी अहम भूमिका रही. प्रज्ज्वल धनबाद जिले के सिंदरी के रहनेवाले हैं. पूरे देश के साथ साथ धनबाद में भी खुशी की लहर है. प्रज्ज्वल के चाचा कहते हैं जब से ऋषि सुनक ब्रिटेन के पीएम बने हैं, तब से मिठाई बांटने का सिलसिला जारी है. उन्होंने प्रज्ज्वल के बारे में भी बताया. (Prajwal Pandey in core team of UK PM Rishi Sunak)