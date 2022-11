.

महगामा में अवैध खाद्य तेल फैक्ट्री में छापा, महुआ के बीज से बनाया जा रहा था नकली सरसो तेल Published on: 9 minutes ago

गोड्डा: जिले के महगामा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहनपुर में अवैध खाद्य तेल निर्माण की फैक्ट्री में छापा मारा गया (Raid in illegal edible oil factory in Godda). जिसमें सरसो तेल के टीन में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) का नंबर भी अंकित था. जो महुआ के बीज से निर्माण किया जा रहा था. किसी भी रूप में ये तेल खाद्य के रूप में इस्तेमाल किया जाना जानलेवा हो सकता है, साथ ही ऐसे निर्माण एफएसएसएआई (Food Safety and Standards Authority of India) के नियमों का उल्लंघन है. वहीं ब्रांडेड सरसो तेल के टीन के डब्बे में गुड़ भी भरा हुआ ट्रक पर लोड था. जिसे महगामा एसडीओ सौरव कुमार ने जब्त कर लिया है. महगामा थाने में गोदाम संचालक देव जायसवाल और किशन जायसवाल के विरुद्ध महगामा थाने (Mahagama Police Station of Godda) में मामला दर्ज कराया गया है. हालांकि मौके से ये लोग फरार है. अवैध संचालित तेल फैक्टरी से सबंधित कोई भी दस्तावेज प्रशासन को उपलब्ध नहीं कराया गया. इसके अलावा भी अवैध भंडार और खाद्य तेल और सामग्री के निर्माण को लेकर महगामा अनुमंडल प्रशासन छापेमार कर रही है.