बीसीसीएल में शून्य दुर्घटना के लिए हवन, खुद को बताया असली इनमोसा Published on: 1 minutes ago

धनबाद: न्यू कार्मिक नगर में इनमोसा के बैनर तले ओवरमैन, माइनिंग सरदार के साथ बीसीसीएल में शून्य दुर्घटना (Havan performed for zero accident in BCCL) के लिए सैंकड़ो माइनिंग कर्मचारियों ने बारी- बारी से हवन किया. इनमोसा के उपमहामंत्री कुश कुमार ने मीडिया को बताया कि बीसीसीएल में ज्यादा दुर्घटना ना हो, बीसीसीएल में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारी का जीवन सुखमय हो, और बीसीसीएल के द्वारा लक्ष्य प्राप्ति का कार्य पूरी तरह से पूर्ण हो, इसलिए इनमोसा के बैनर तले हजारों की संख्या में सदस्यों ने यहां आकर हवन किया. सिंह ने बताया कि कई लोग इनमोसा को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं और बीसीसीएल में इनमोसा को बदनाम करने की अफवाह फैला रहे हैं. 30 नवंबर को इनमोसा (Indian National Mines Overmen) के नाम पर धरना देने की बात कह रहे हैं. वह बिल्कुल झूठ है. बल्कि ओरिजिनल इनमोसा हम सब हैं उस धरना में किसी भी प्रकार का कोई भी कर्मचारी इनमोसा ओरिजिनल की ओर से सम्मिलित नहीं होंगे.