.

Video: फिल्म आदिपुरुष का विरोध, हिंदू संगठन ने की बैन करने की मांग Published on: 55 minutes ago

Koo_Logo Versions

रांची में फिल्म आदिपुरुष का विरोध शुरू हो गया है. फिल्म आदिपुरुष को बैन करने की मांग की जा रही है. इसको लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सह प्रचारक हजारीबाग के अमन कुमार सिनेमा घरों में विरोध प्रदर्शन कर रहे (Hindu organization protest to ban Adipurush) हैं. कई फिल्मों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि बॉलीवुड के द्वारा लगातार हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है. रामायण पर आधारित एक्टर प्रभास और सैफ अली खान की आगामी फिल्म आदिपुरुष हिंदू देवी देवताओं का रूप बिगाड़ने का आरोप लगा है. हिंदू कार्यकर्ता अमन कुमार ने राजधानी के लालपुर स्थित न्यूक्लियस मॉल के (protest of Hindu organization) सामने रिक्शे पर सवार होकर माइक पर अनाउंस करते हुए आदिपुरुष को बैन करने की मांग की (demant to ban Adipurush) और लोगों से आग्रह किया कि ज्यादा से ज्यादा लोग आदिपुरुष का बायकॉट (boycott film Adipurush) करें. उन्होंने बताया कि सैफ अली खान की आदिपुरुष और आमिर खान की पीके में हिंदू देवताओं पर गलत टिप्पणी किए गए. ऐसे कलाकारों और ऐसी फिल्मों का विरोध किया जाना चाहिए. जिससे आगे से कोई भी सनातन धर्म के खिलाफ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सिनेमा को प्रदर्शित ना कर सके.