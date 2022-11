.

झारखंड में हाथी काफी हैं, मौके-बेमौके वो अक्सर ग्रामीण या आबादी वाले इलाकों में घुस जाते हैं. बोकारो में जंगली हाथी भारी संख्या में नजर आ (wild elephants herd in Bokaro) रहे हैं. पिछले एक-दो दिन से बेरमो में जंगली हाथियों का झुंड देखा जा रहा (Herd of wild elephants at Bermo) है. बेरमो अनुमंडल के गोमिया प्रखंड में हाथियों के झुंड से ग्रामीणों में दहशत (Bermo Subdivision of Bokaro) है. गुरुवार को सरहसिया में जंगली हाथियों का झुंड देखा गया. इसके बाद शुक्रवार को हाथियों का दल तेनुघाट डैम के पास नजर आया. इसके डैम के कावजे के पास से होते हुए पेटरवार के जंगल में हाथी प्रवेश कर गए. हालांकि हाथियों के इस दल ने किसी तरह कोई नुकसान नहीं किया है लेकिन जंगली हाथियों को गांव और बस्तियों के आसपास घूमता देख ग्रामीण अपने-अपने घरों में कैद हैं. यहां बता दें कि कुछ सप्ताह पूर्व हाथियों का झुंड रामगढ़ जिला से पेटरवार प्रखंड के जंगली इलाके में प्रवेश किया था.