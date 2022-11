.

गुजरात के लोगों को सीएम हेमंत की सलाह, BJP को नहीं पड़ना चाहिए एक भी आदिवासी वोट Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास का मेन गेट राजनीति का मंच बन गया. वहां भारी संख्या में पहुंचे झामुमो के कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए एक तीर से कई निशाने साधे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को सीधी चुनौती देते हुए कहा है कि समन नहीं, हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ. इस दौरान उन्होंने कहा कि (Hemant Soren advice to people of Gujarat) गुजरात में जो भी लोग रह रहे हैं मैं उनको यह बात कह रहा हूं कि जो भी लोग हैं वह आदिवासी भाई सतर्क हो जाएं कि एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाना चाहिए. यह लोग आदिवासी और दलितों को मजाक बना रखे हैं और उसे शोषण का जरिया बना रखें हैं. अब समय आ गया है इन लोगों को जवाब देने का. डबल इंजन की सरकार की बात करते थे लेकिन एक इंजन तो झारखंड में उतर गया है अब दूसरा इंजन भी पटरी से उतर जाएगा और इसकी तैयारी झारखंड से की जाएगी. (ED notice to Chief Minister Hemant Soren)