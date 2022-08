.

Video: प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश, किसानों की जगी उम्मीद, शहरी जनजीवन प्रभावित Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

झारखंड सुखाड़ के मुहाने पर खड़ा है. दो दिन पहले तक झारखंड में औसत से 47 फीसदी कम बारिश हुई थी. लेकिन दो दिनों में अच्छी बारिश (Rain in Jharkhand) देखने को मिली है. इसकी वजह से औसत बारिश में कमी 47 फीसदी से घटकर 44 फीसदी पर आ गई है. 11 अगस्त तक राज्य में 616.5 मिमी औसत बारिश की जगह 348.3 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई (Heavy rain in many parts of Jharkhand) है. पिछले 24 घंटे में राज्य में रामगढ़ में भारी बारिश (heavy Rainfall in City) हुई है. यहां 161.8 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है. मौसम केंद्र के मुताबिक 12 अगस्त को छोड़कर आने वाले कुछ दिनों तक पूरे झारखंड में मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है. अगर यह अनुमान सही साबित होता है तो बहुत हद तक किसानों की परेशानी कम हो सकती है. इस बीच आज 11 अगस्त को अहले सुबह से ही रांची में झमाझम (Rainfall in Ranchi) बारिश हो रही है. शहर के नीचले इलाकों में जलजमाव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. रक्षा बंधन की छुट्टी के कारण स्कूलों और सरकारी दफ्तरों के बंद होने से सड़कों पर ट्रैफिक बेहद कम है. रांची के ज्यादातर तालाब भर गये हैं. झारखंड में सबसे खराब स्थिति पलामू की है. बादल जरूर नजर आ रहे हैं लेकिन कभी-कभार बूंदा-बांदी हो रही है. वहां के किसान मायूस हैं. जिला प्रशासन ने 100 फीसदी सुखाड़ की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी है.