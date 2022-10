.

वीआईपी कहा जाने वाला हटनिया तालाब छठ घाट पर में तैयारी पूरी, राज्यपाल और सीएम आते हैं अर्घ्य देने Published on: 41 minutes ago

लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की तैयारी शुरू हो गई है. झारखंड में भी छठ पूजा धूमधाम से मनाया जाता है. इसको लेकर रांची में तालाबों की सफाई भी जोरों से की जा रही है. इसी कड़ी में राजधानी रांची का वीआईपी छठ घाट कहा जाने वाला हटनिया तालाब छठ घाट पर सफाई का काम जारी (Cleaning of Hataniya Talab for Chhath Puja in Ranchi) है. राजभवन के पास स्थित (हटनिया तालाब) नक्षत्र वन छठ घाट में पूजा समिति की ओर से सुरक्षा समेत सभी तैयारियां अंतिम चरण में (Ranchi Nakshatra Van Talab) है. इस छठ घाट पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित कई वीआईपी आते हैं. राजभवन के ठीक सामने स्थित इस छठ घाट को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है. सुरक्षा को खास ध्यान रखते हुए गोताखोर और एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद रहेगी. नक्षत्र वन छठ पूजा समिति के राजेंद्र कुमार कहते हैं कि 50 वर्ष से अधिक समय से छठ के मौके पर अर्घ्य दिया जाता है. राज्य गठन के बाद झारखंड के पहले राज्यपाल प्रभात कुमार ने खास रूचि दिखाते हुए इस छठ घाट को सौदर्यीकरण किया जिसके बाद से जो भी राज्यपाल रहे यहां अर्घ्य देने जरूर आते हैं. दीपावली के बाद से इस तालाब से छठ तक राजभवन को पानी सप्लाई नहीं होता है. यह तालाब राजभवन के सामने है और जहां से सालों भर राजभवन में पानी सप्लाई किया जाता है. छठ के मौके पर तालाब का जलस्तर कम ना हो इस को ध्यान में रखते हुए राजभवन में दीपावली के बाद से पानी सप्लाई बंद कर दी जाती है.