Video: बाबा धाम जाने के दौरान गिरिडीह में राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर

सूबे के राज्यपाल रमेश बैस शनिवार को कुछ देर के लिए गिरिडीह में (governor ramesh bais in giridih) रुके. इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया (guard of honour to governor ramesh bais in giridih). यहां पर अधिकारियों से बात करने के बाद उनका काफिला देवघर के लिए निकल गया. शनिवार की सुबह ही राज्यपाल रांची से देवघर के लिए निकले थे. रास्ते में गिरिडीह के परिसदन भवन में रुके. उनके स्वागत के लिए जिले के डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी अमित रेणू, एएसपी हारिश बिन जमां मौजूद रहे. वहीं इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे. जिस मार्ग से राज्यपाल गुजरे वह इलाका नक्सल प्रभावित है, ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए सदर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम, नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी डटे रहे.