.

महापर्व के लिए सजा फलों का बाजार, सेब-केला सस्ता लेकिन मटर है सबसे महंगा Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

लोक आस्था के महापर्व छठ (Chhath Puja in Ranchi) को लेकर फलों का बाजार गुलजार हो चुका है राजधानी रांची के विभिन्न फल मंडियों में पूजा में प्रयोग होने वाले सभी तरह के फल उपलब्ध हो चुके हैं. महापर्व छठ में फलों का बेहद महत्व होता है. यही वजह है कि रांची के हरमू, डेली मार्केट और चुटिया स्थित तीनों फल की मंडियों में फलों की भरमार है. फल विक्रेताओं के अनुसार इस बार सभी फलों की आवक बेहद ज्यादा है इसलिए फल महंगे नहीं बिकेंगे. (Fruit vegetable prices on Chhath Puja in Ranchi)