Published on: 1 hours ago

रविवार देर रात रांची में आग (Fire in Ranchi) लगने से अफरातफरी मच गयी. राजधानी रांची में कबाड़ी दुकान में आग से पूरी दुकान खाक (Fire in scrap shop in Ranchi) हो गयी. वहीं सड़क पर खड़ी दो गाड़ियां भी इस आग की चपेट में आ गयी. घटना को लेकर बताया जा रहा है कि शहर के सदर थाना क्षेत्र स्थित एक कबाड़ी दुकान में रविवार की देर रात भीषण आग लग गई. रांची के डिस्टलरी पुल के पास कबाड़ी दुकान में आग लगी थी, यह इलाका काफी भीड़भाड़ वाला है और कबाड़ी दुकान के आसपास दिन में काफी दुकानें लगती है. आग रात को लगी थी इसलिए दुकानें अधिकांश हटा ली गई थी, जिसके चलते नुकसान कम हुआ है. हालांकि कबाड़ी दुकान जलकर राख हो गई है. जानकारी के अनुसार शार्ट सर्किट की वजह से आग लगी है. कबाड़ी दुकान में कई ज्वलनशील पदार्थ रखे गए थे जिसकी वजह से आग बेहद तेजी के साथ फैली और देखते ही देखते भयवाह रूप ले लिया. स्थानीय लोगों पुलिस को फोन कर आग लगने की जानकारी दी. दमकल विभाग को पुलिस के द्वारा ही सूचित किया गया. जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और सोमवार के अहले सुबह तक आग पर काबू पाया.