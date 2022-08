.

जिला में बारिश से कहीं राहत तो कहीं आफत बनकर बरस रही है. जोरदार बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे (Farmers happy due to heavy rain) हैं. लेकिन सड़कों पर यातायात में काफी मुश्किल हो रही है. रांची से खूंटी तक सड़कों में पानी भर गया है. रांची के हुलहुंडू के पास एनएच तालाब में तब्दील (NH filled with water in Khunti) हो गया, जिससे लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है. लेकिन इसी बारिश ने किसानों की तकदीर खोल दी है. झारखंड सुखाड़ के मुहाने पर खड़ा है और राज्य के लगभग सभी जिलों में औसत से कम बारिश हुई जिसके कारण किसान रोपाई समय पर नहीं कर पाए है. झारखंड में औसत से 47 फीसदी कम बारिश हुई थी लेकिन विगत दो दिनों में अच्छी बारिश देखने को मिली है. दो दिनों से लगातार हो रही बारिश ने किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है और इस बारिश से किसान घरों को छोड़ खेतों में दिखाई दे रहे है. खूंटी जिला के एक गांव के खेतों में दरारें पड़ गई थीं, बिछड़ा सूखने लगे थे. अब दो दिनों की बारिश ने उन बिचड़ों में जान डाल दी है.