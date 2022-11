.

खूंटी: मुरहू प्रखंड के बिचना गांव निवासी मनमोहन हजाम का रविवार को मुंह का निवाला छिन गया. पूरी जमा पूंजी लगाकर किसान ने धान की खेती की थी. कटनी करने के बाद उसे खेतों में ही छोड़ दिया था. लेकिन रविवार की रात लगभग 8-9 बजे के आसपास धान की आंटियों में आग लग गई (Farmer field caught fire in Khunti), जिससे सारा धान जलकर राख हो गया (Crop burnt to ashes due to fire in khunti). बताया जा रहा है कि किसी शरारती तत्व ने धान में आग लगा दी. इधर मुखिया नरगिस प्रियंका तिडू ने बताया कि मनमोहन हजाम के डेढ़ एकड़ खेत विचना गम्हरिया रोड के किनारे है. रात को लगभग सवा आठ बजे गांव के लोगों को खेतों से उठती आग की लपटें दिखाई दी. जिसके बाद सारे लोग खेत के पास पहुंचे, तब तक सबकुछ जलकर राख हो चुका था. मुखिया ने कहा कि किसान मनमोहन काफी गरीब है, वे उसे मुआवजा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगी.