Video: बोकारो में बेबी एलिफेंट, जंगल में हथिनी ने दिया बच्चे को जन्म Published on: 36 minutes ago

बोकारो में बेबी एलिफेंट आया है. पेटरवार और तेनुघाट के जंगल में एक हथिनी ने बच्चे को जन्म दिया (Elephant gave birth calf in Bokaro) है. इस वजह से ग्रामीणों के लगातार प्रयासों के बावजूद जंगली हाथियों का झुंड वहां से भाग नहीं रहा है. क्योंकि उस झुंड के साथ एक नवजात हाथी है, उसकी सुरक्षा के लिए हाथियों का झुंड अब भी वहां डेरा जमाए हुए है. बोकारो में हाथी के बच्चे के जन्म (baby elephant in Bokaro) की इस तस्वीर को वहां मौजूद ग्रामीणों ने अपने कैमरे में कैद किया है. पिछले एक दो दिन से जंगली हाथियों का झुंड यहां मौजूद (herd of elephants in Bokaro) है. बीती रात वनपाल दुर्गा हेंब्रम, अरुण बाउरी के साथ विभागीय कर्मचारी भगाने में जुटे रहे. वहीं कथारा ओपी पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट है. सुरक्षा के मद्देनजर कथारा ओपी प्रभारी प्रिंस कुमार सिंह भी दलबल के साथ गश्त में लगातार जुटे हैं. लोगों को घरों से नहीं निकलने, नदी किनारे नहीं जाने सहित कई निर्देश देकर सावधान किया जा रहा है. यहां बता दें कि लगभग 10 दिनों से हाथियों का एक बड़ा झुंड गोमिया और पेटरवार प्रखंड सीमा क्षेत्र के दामोदर नदी किनारे स्थित झिरकी, खेतको, तेनुघाट, चापी गांव के समीप जंगल में डेरा डाले हुए हैं.