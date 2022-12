.

Video: देवघर में प्रशासन का चला डंडा, रोड से हटा अतिक्रमण Published on: 31 minutes ago

देवघर: सीडीआर डीएसपी आलोक रंजन ने देवघर के अलग-अलग जगह में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया (Encroachment Removal Campaign in Deoghar by DSP). जिसमें सड़क किनारे लगे दुकान को हटाया गया. साथ ही उन्होंने सभी दुकानदारों को हिदायत दी कि आगे से सड़क किनारे दुकान ना लगाएं. जिससे आने जाने वाले लोगों को दिक्कत न हो. वही सीसीआर डीएसपी ने कहा कि सड़क किनारे फल- फूल बेच रहे लोगों को भी समझाया कि वह रोड पर टोकरी लगाकर सामान न बेचें. इससे ट्रैफिक व्यवस्था पर असर पड़ता है, लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है. गौरतलब है कि नगर निगम द्वारा पहले ही सड़क किनारे लगे दुकानों को हटाने का आदेश दिया गया था. शहर के हर चौक चौराहे पर अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है. जिसमें बहुत से ऐसे जगह है जहां पर पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ रहा है. लेकिन शहर में अतिक्रमण हटाने की जरूरत क्यों पड़ती है. जिला प्रशासन का कहना है कि आए दिन सड़क किनारे लगे ठेलो से रोड में दुर्घटना होती रहती है. जिसको देखते हुए जिला प्रशासन दिन-प्रतिदिन अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाती है .सीसीआर डीएसपी ने सख्त हिदायत देते हुए दुकानदारों को कहा है कि आगे से रोड पर दुकान ना लगाएं अन्यथा कानून कार्रवाई की जाएगी.