झारखंड विधानसभा के 22वें स्थापना दिवस (Jharkhand Assembly Foundation Day) समारोह को यादगार बनाने के लिए तीन दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. समारोह के दूसरे दिन बुधवार देर शाम कवि सम्मेलन का आयोजन (kavi sammelan on 22nd anniversary of Jharkhand Assembly) किया गया. जिसमें प्रख्यात कवि डॉ कुमार विश्वास (Dr Kumar Vishwas in kavi sammelan) के साथ कई कवियों ने अपनी प्रस्तुति दी. झारखंड विधानसभा परिसर में सांस्कृतिक संध्या (cultural evening on anniversary of jharkhand assembly) में झारखंड विधानसभा के स्पीकर रवींद्र नाथ महतो, मंत्री आलमगीर आलम, बन्ना गुप्ता, राज्यसभा सांसद महुआ माजी, विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप, विक्सल कोंगारी, पूर्व मंत्री सीपी सिंह, सरयू राय समेत कई गणमान्य लोगों ने कविता का लुत्फ उठाया.