.

Video: पाकुड़ में दुर्गा पूजा को लेकर लोगों में उत्साह Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

पाकुड़ में दुर्गा पूजा (Durga Puja in Pakur) को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है. पूजा पंडालों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है. शनिवार शाम के बाद जिला के पूजा पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा का अनावरण किया (Devotees gathered in pandals) गया. साथ ही विभिन्न पूजा पंडाल का उद्घाटन शहर के गणमान्य लोगों के द्वारा किया गया. शहर के पूजा पंडालों में आकर्षक लाइटिंग की व्यवस्था की गयी है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ (crowd gathered in puja pandals) है. जिला मुख्यालय के मालगोदाम रोड स्थित नारी शक्ति क्लब एवं रेलवे गुमटी के पास सद्भावना केंद्र आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. नारी शक्ति क्लब में जिला परिषद अध्यक्ष जुली ख्रीष्टमणि हेंब्रम और उपाध्यक्ष अशोक कुमार भगत ने उद्घाटन किया. वहीं सद्भावना केंद्र में नगर परिषद अध्यक्ष सम्पा साहा की मौजूदगी में शहर की सफाईकर्मियों द्वारा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया और पंडाल के पट खोले गए. सद्भावना केंद्र के सदस्यों ने शहर के सभी सफाईकर्मियों का माला पहनाकर स्वागत किया और उन्हें सम्मानित किया गया. जिला एवं प्रखंड मुख्यालय के अलावा ग्रामीण इलाकों के दुर्गा मंदिरों एवं पूजा पंडालों में आकर्षक लाइटिंग (Attractive lighting in puja pandals) के साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ख्याल पूजा समितियों द्वारा रखा गया है.