.

Vidoe: देखिए, डोली में बैठकर मां दुर्गा पहुंचीं पूजा पंडाल Published on: 2 hours ago |

Updated on: 1 hours ago Koo_Logo Versions

खूंटी में मां दुर्गा (Durga puja in Khunti) को लेकर भक्तों में काफी उत्साह नजर आ रहा है. महासप्तमी के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं में उत्साह है. इससे पहले डोली में मां दुर्गा को बैठकर गाजे-बाजे के साथ मंत्रोच्चार के साथ मां भगवती का पूजा पंडालों में आगमन (Devotees carrying Maa Durga by doli) हुआ. सप्तमी की पूजा को लेकर भक्त विभिन्न जलाशयों में गए और पूरे विधि-विधान के साथ पूजा अर्चना की. इसके बाद भक्तों ने मां को अपने साथ चलने का आह्वान किया गया. इसके बाद पूरी श्रद्धा के साथ डोली में मां दुर्गा को विराजमान कर भक्त उन्हें पूरे सम्मान के साथ पंडाल (Maa Durga by doli to puja pandal) ले गए. इस पूरे आयोजन में मां के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी. माता के पूजा पंडाल में आगमन के बाद मां नेत्रदान किया गया.