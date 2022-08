.

पुलिस जवानों के थिरके कदम, GIRIDIH VIRAL VIDEO की यूजर कर रहे तारीफ Published on: 2 hours ago |

Updated on: 20 minutes ago Koo_Logo Versions

जिंदगी में तनाव कम नहीं है लेकिन कुछ ऐसे पल भी हैं जो जीने के लिए हैं. दिल खोलकर मुस्कुराने और थिरकने के लिए हैं. खुले मन से जब कदम थिरकते हैं तो वो खुद के साथ-साथ दूसरों को भी काफी खुशी और सुकून देते हैं. गिरिडीह पुलिस जवानों के मनमोहक डांस का वायरल वीडियो (dance video of policemen giridih), कुछ ऐसा ही संदेश हर किसी को दे रहा है. गिरिडीह एसपी अमित रेणू (SP Amit Renu) के आवासीय कैंपस में इसका आयोजन किया गया और पुलिस के जवान डीएसपी संजय राणा समेत अधिकारियों के सामने दिल खोलकर झूमते नजर आए. इस वीडियो में खाकी वर्दी और कमांडो के ड्रेस में जवान खुशी में झूमते नाचते नजर आ रहे हैं. जो अपने आप में काफी कुछ बताने के लिए काफी है. वायरल हो रहे इस वीडियो की (dance video going viral) सोशल मीडिया पर लोग तारीफ भी काफी कर रहे हैं. पोस्ट में यूजर्स इस वीडियो को देखने की अपील करते नजर आ रहे हैं. इसके पीछे दलील यही है कि तनाव से भरे जीवन में कुछ पल सुकून के लिए पुलिस के जवानों का डांस वीडियो (dance video of police) वाकई काफी राहत भरा है. ईटीवी भारत इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.