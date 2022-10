.

रांची के शालीमार तालाब में दिखी श्रद्धालुओं की भीड़, श्रद्धालुओं ने दिया भगवान सूर्य को अर्घ्य Published on: 2 hours ago

रांची में छठ पूजा (Chhath Puja in ranchi) को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला. रांची के विभिन्न तालाबों में लोग सुबह से ही अपने-अपने घाटों में भगवान भास्कर की आराधना करते दिखे (Arghya to rising sun at shalimar chhath ghat). लोगों ने कहा कि इस वर्ष का छठ पूजा बेहद खास है क्योंकि दो वर्ष के बाद इस तरह लोग एकजुट होकर छठ मना पा रहे हैं. रांची के धुर्वा स्थित शालीमार घाट (Crowd of Devotees in Ranchi Shalimar Chhath Ghat) पर सुबह बड़ा ही मनोहर दृश्य दिखा. जब श्रद्धालु उगते सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे.