Video: दुमका में छठ की छटा, उपराजधानी के घाटों पर उमड़े श्रद्धालु Published on: 3 hours ago

उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ का समापन हो गया. इस मौके पर झारखंड की उपराजधानी दुमका के छठ घाटों में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई (Crowd of Devotees Gathered in Dumka Chhath Ghat). जैसे ही भगवान भास्कर ने दर्शन दिए छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं ने दूध और गंगाजल से सूर्य को अर्घ्य समर्पित (chhath puja in dumka) किया. छठ घाट पर जाने वालों के लिए राहत की बात रही कि ठंड नहीं के बराबर था इसलिए घाटों तक पहुंचने में लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई. छठ व्रतियों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए पूजा समिति ने काफी बेहतर इंतजाम कर रखा था. इधर प्रशासन की भी सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था काफी पुख्ता नजर आई. सुरक्षा के साथ साथ घाटों को भी खूबसूरत तरीके से सजाया गया था.