बोकारो में आईटी की रेड का विरोध, विधायक आवास के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन Published on: 51 minutes ago

शुक्रवार को झारखंड में इनकम टैक्स विभाग का छापा (IT raid in Jharkhand) चल रहा है. लेकिन इधर बोकारो में आईटी की रेड का विरोध हो रहा (Congress workers protest against IT raid in Bokaro) है. बेरमो विधायक कुमार जयमंगल ऊर्फ अनूप सिंह के विधायक आवास पर आयकर का छापा (raid of IT at MLA Anup Singh residence) की खबर पार्टी कार्यकर्ताओं को मिली. इसके बाद वो एकजुट होकर विधायक आवास के बाहर आईटी रेड के विरोध में प्रदर्शन (protest against IT raid in Bokaro) किया. सुबह आईटी की टीम की गाड़ी संख्या JH 01L 5626 पर भारतीय जनता पार्टी का लोगो और वीआईपी पास लगा हुआ था. जिसको देखकर विधायक आवास के पास जमा समर्थक भड़क गए. मामला समझते ही एक व्यक्ति ने गाड़ी में घुसकर कार पास को हटा दिया और मीडिया वालों को इस तस्वीर को नहीं चलाने की बात कही. इसको लेकर फुसरो नगर परिषद अध्यक्ष सह कांग्रेस नेता राकेश कुमार सिंह ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया. राकेश सिंह ने कहा कि यह बीजेपी के पक्ष में जो विधायक काम नहीं करेंगे, उनके यहां इसी तरह की छापेमारी की जाएगी और गाड़ी में लगा पास इसका प्रमाण है. उन्होंने कहा कि अगर हमारे विधायक को किसी भी तरह से फंसाया जाता है तो इसका जोरदार तरीके से विरोध किया जाएगा. वहीं विधायक की माता रानी सिंह ने भी लोगों से शांत रहने की अपील की.