.

बोकारो में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पासिंग आउट परेड में लेंगे भाग, तैयारी पूरी Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

बोकारो में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren in Bokaro) आईआरबी और आईएसआरबी की पासिंग आउट परेड में शामिल होंगे (Passing out Parade of IRB and ISRB at Bokaro). इसको लेकर चास एसडीएम दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, बोकारो एसपी चंदन कुमार झा समेत आलाधिकारियों ने आयोजन स्थल बोकारो के सेक्टर 12 स्थित जैप 4 ग्राउंड का जायजा लिया. शुक्रवार को इस पासिंग आउट परेड में 575 जवान पास आउट होकर सेवा में योगदान देंगे. जिन जवानों का पासिंग आउट होना है, उनमें 188 महिला जवान जो पहाड़िया बटालियन की हैं, इसके अलावा जैप 4 में आईआरबी गोड्डा के 8, स्पेशल रिजर्व बटालियन दुमका और खूंटी के जवान प्रशिक्षण प्राप्त किया था. इस पासिंग आउट परेड में सीएम हेमंत सोरेन जवानों का मनोबल बढ़ाएंगे. इनके झारखंड पुलिस में शामिल होने से राज्य में नक्सलवाद विधि व्यवस्था संधारण और अपराध नियंत्रण में काफी मदद मिलेगी. बोकारो में पासिंग आउट परेड में सीएम (CM Hemant Soren will attend passing out parade) के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं.