VIDEO: धनबाद में क्रिसमस की धूम, लोगों ने एक-दूसरे को दी बधाई Published on: 2 hours ago

धनबाद: कोयलांचल में देर रात से ही गिरिजाघर में भीड़ उमड़ी रही है(Christmas celebration in Dhanbad). धनबाद के संत एंथोनी और संत मेरी चर्च (St Anthony and St Mary Church of Dhanbad) में मेले सा नजरा देखने को मिला. भारी संख्या में सभी ईसाई धर्मावलंबी चर्च पहुंचे और कैंडल जलाकर प्रार्थना की. यीशु के जन्मदिन पर एक दूसरे को शुभकामनाएं दीं. इस अवसर पर चर्चों में विशेष प्रार्थना सभा की गई. बच्चों में भी काफी उत्साह देखा गया. शनिवार आधी रात को चर्चों का घंटा बजते ही प्रभु यीशु ने जन्म लिया. प्रभु यीशु के चरनी में जन्म लेते ही रोशनी से चर्च जगमगा गए. लोगों ने एक दूसरे का क्रिसमस की बधाई दी.