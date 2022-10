.

कोडरमा: छठ व्रतियों के लिए छठ घाट को किया जा रहा तैयार, लाइटिंग की व्यवस्था Published on: 8 minutes ago

Koo_Logo Versions

कोडरमा: नहाए- खाएं (Nahay-khaya of Chhath Puja) के साथ लोक आस्था का महापर्व आज से शुरू हो गया है. चार दिनों तक चलने वाले इस महा अनुष्ठान को लेकर छठ घाटों पर व्यापक तैयारियां की जा रही है (Chhath Puja Prepration in Koderma). छठ व्रतियों को छठ घाटों तक पहुंचने में और भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो इसके लिए पूजा समितियों की ओर से हर संभव सुविधाएं प्रदान की जाएंगी. कोडरमा के झुमरी तिलैया नगर परिषद स्थित सबसे बड़े इंदरवा छठ घाट पर साफ सफाई के पर्याप्त इंतजाम किए जा चुके हैं. यहां बच्चों के मनोरंजन के लिए मेले का भी आयोजन किया जाएगा साथ ही छठ घाट के निकट भगवान भास्कर की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी. इसके अलावे छठ व्रतियों के लिए छठ घाट पर ही चेंजिंग रूम बनाया जा रहा है. पूजा समिति के वोलेंटियर ने बताया कि छठ घाट पर किसी भी हादसे से निपटने के लिए गोताखोर के भी इंतजाम किए गए हैं. इसके साथ ही छठ घाट (Chhath Ghat of Koderma) के चारों ओर सीसीटीवी लगाए जाएंगे और असामाजिक तत्वों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी. इसके साथ ही छठ घाटों तक पहुंचने वाले रास्तों को समतल किया जा रहा है और छठ घाटों के चारों तरफ व छठ घाटों तक पहुँचने वाले रास्ते मे आकर्षक लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है. आपको बता दें कि रविवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ अर्पित करने के लिए छठ व्रती इन छठ घाटों तक पहुंचेंगे. छठ महापर्व में शुद्धता और स्वच्छता का खासा महत्व है, ऐसे में छठ घाटों की साफ-सफाई कर उसे पूरी तरह से स्वच्छ बना दिया गया है.